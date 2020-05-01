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إيجاز لشعبة الإعلام الحربي بشأن المستجدات العسكرية في طرابلس ومصراته

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدرت شعبة الإعلام الحربي، مساء الجمعة، إيجازا عسكريا لسير المعارك في محاور جنوب طرابلس ومحور شرقي مصراته.

وأفادت الشعبة، خلال الإيجاز، بأن قوات الجيش الليبي تمكنت من صد هجومين لمجموعات تابعة لقوات الوفاق مدعومة بمرتزقة سوريين، علي محوري المشروع وعين زارة صباح الجمعة

وأضافت الشعبة، أن قوات الجيش تصدت لهجوم آخر في محور المشروع  ونجحت في استرجاع كافة النقاط التي تراجعت منها يوم الخميس، بعد اندلاع اشتباكات عنيفة، وسيطرت على شارع المطابات بالكامل. 

وتابع الإيجاز: “تمكنت قوات الجيش من سحب 7 جثث لمرتزقة سوريين من محور المشروع بعد فرار باقي المجموعات من مواقعهم، واسترجاع 3 آليات مسلحة، وحرق آلية أخرى.

كما تصدت قوة عمليات اجدابيا لهجوم لمرتزقة أردوغان جميعهم من الجنسية السورية التابعين لقوات الوفاق، صباح الجمعة، على  تمركزات قوات الجيش المتقدمة في محور عين زارة، محاولة استرجاع مواقعها التي فقدهتا في اليومين الماضيين، حيث كبدتهم خسائر في الأرواح وسحب مدرعتين إحداهما من نوع “كيربي”، فضلا عن السيطرة علي مواقع جديدة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • نرى الان على قناة الحدث اعترافات المرتزقة السوريين ولا يكفى هذا العرض على القنوات المحلية نريد عرضها على قنوات عربية تصل الى دول العالم مع ترجمة لها باللغات المختلفة فى مصر وسوريا والامارات وعرض هذه الاعترافات من خلال مؤتمر صحفى عالمى لوزير الخارجية عبر الفيديو كونفرنس او توزيعها على وكالات الانباء العالمية لفضح اردوغان ووضعها مع ترجمة تركية على اليوتيوب وارسال نسخة لامين عام الامم المتحدة ومندوبى الدول الكبرى مترجمة

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  • تركيا الآن تمر بأزمة اقتصادية غير مسبقة والنفط الليبي تم قفله! يعني مسألة وقت ويكون المشروع التركي في ليبيا الى زوال،

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