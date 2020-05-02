وزير الإعلام السوداني: الجزيرة أداه لمصادر استخباراتية ‏

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح ،إن من يزور السودان لا يحتاج إلى أن يأتي متخفيا فى طائرة شحن ؤكدا أن وصول طائرة مانشستر سيتي وإنزال شحنتها الطبية كله موثق بالصور والفيديو .

وأكد صالح ، فى تصريحات صحفية، على أنه بالرغم من إغلاق المطار إلا أن السودان سيظل يستقبل زيارات رسمة لأن الأحداث السياسية فى المنطقة لا تتوقف ولكن وفق إجراءات واحترازات صحية معينة .

وأشار إلى أن السودان يدعم الحوار بين الفرقاء الليبيين قاطعا بأن السودان لن يتورط فى أي عمل عسكري بليبيا.

ووجه صالح انتقاد لاسع لقناة الجزيرة قائلا للأسف فإن قناة الجزيرة سمحت أن تتحول لأداة تستخدمها مصادر استخباراتية وفارقت خطها التحريري الإخباري ، مؤكدا أن القناة تستهدف السودان بكثير من الأخبار الكاذبة دون أي اهتمام مهني بما نصدره من تصحيحات .

فى سياق متصل، أصدر المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد الحسن، بيانا نفى فيه وصول طائرة إماراتية إلى السودان، ونقل جنود لدعم أحد طرفي الصراع في ليبيا.

وكذّب المتحدث باسم الجيش السوداني، ما بثته فضائية “الجزيرة” من معلومات قال إنها كاذبة وتندرج في سياق” تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي للتشكيك في مصداقية قيادة البلاد ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا”.

وقالت “الجزيرة”، يوم الأربعاء، إن طائرة إماراتية تحمل شعار فريق “مانشستر سيتي” لكرة القدم ” حطت في الجزء العسكري من مطار الخرطوم أمس الأول الثلاثاء، وكان على متنها مسؤولون إماراتيون بارزون.