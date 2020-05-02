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مالطا: إعادة مهاجرين إلى ليبيا لا تنتهك القانون الدولي

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا إن بلاده أعادت مهاجرين عثرت عليهم وسط البحر، إلى ليبيا باستخدام سفينة خاصة في عملية يراها مراقبون أنها غير قانونية.
وبعد إغلاق عدد من الموانئ الأوروبية والمطلة على البحر المتوسط في وجه القوارب المقلة للمهاجرين غير القانونيين وفي ظل جائحة كورونا يجد المهاجرون أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر بين موت في عرض البحر وبين إصابتهم بالفيروس في الدول التي يقبعون فيها.

وحول هذا الأمر اعترف رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا صراحة بأن بلاده أعادت مهاجرين عثرت عليهم وسط البحر، إلى ليبيا باستخدام سفينة خاصة مضيفا أن حكومته أرسلت قاربا خاصا لإنقاذ المهاجرين ونقلهم إلى “ميناء مفتوح وأن هذه العملية لم تنتهك القانون الدولي ولم تكن إعادة قسرية، وأنها كانت إنقاذا للأرواح “.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق إن 51 شخصا أعيدوا إلى ليبيا في تلك العملية وبالرغم من تحذيراتها بخصوص معاناة المهاجرين ومحاولاتها إيجاد حلول لهم ورفض الدول استقبالهم، فيما تظل معاناة المهاجرين قائمة ولا حلول لها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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