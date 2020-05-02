“مكافحة كورونا بمصراتة”: ننتظر نتائج 7 حالات مشتبه في إصابتها بالفيروس المستجد

أعلنت لجنة مكافحة كورونا التابعة لحكومة فائز السراج بمصراتة، فحص عدد 8 حالات مشتبه في إصابتها بكورونا.

وقالت اللجنة في إيجاز لها اليوم السبت إن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف على عدد 6 حالات منها 2 من الطاقم الطبي بالمركز، مشيرا إلى أن جميع الحالات تم تحويلها لفريق الرصد والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية، وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في انتظار نتائج التحاليل.

وأضافت اللجنة أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر قام بالكشف على حالتين، إحداها لا تعاني من أعراض كورونا، والأخرى تم تحويلها لفريق الرصد لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وفي انتظار نتائج التحليل.

ونوهت اللجنة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحظر التجول، بناء على ما اعتمدته حكومة السراج.