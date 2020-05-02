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العامة للكهرباء: صيانة كابل ضغط عالي من محطة الضمان 2 إلى محطة الحرس

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء، السبت، إن فرقها تقوم
بجهود مضاعفة خلال شهر رمضان لعدم انقطاع التيار عن المواطنين.

وأوضحت الشركة في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي
“فيسبوك” أن فرقة الكوابل التابعة لدائرة توزيع الحي الصناعي قامت بصيانة
كابل ضغط عالي حجم 240مم2 من محطة الضمان 2 إلي محطة الحرس، مشيرة إلى أنها أجرت وصلتين
على الكابل.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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