العامة للكهرباء: صيانة كابل ضغط عالي من محطة الضمان 2 إلى محطة الحرس

قالت الشركة العامة للكهرباء، السبت، إن فرقها تقوم

بجهود مضاعفة خلال شهر رمضان لعدم انقطاع التيار عن المواطنين.

وأوضحت الشركة في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أن فرقة الكوابل التابعة لدائرة توزيع الحي الصناعي قامت بصيانة

كابل ضغط عالي حجم 240مم2 من محطة الضمان 2 إلي محطة الحرس، مشيرة إلى أنها أجرت وصلتين

على الكابل.

