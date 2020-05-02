الجزائر تجدد دعوتها لحل سياسي في ليبيا

جددت الجزائر دعوتها لحل سياسي شامل ودائم في ليبيا مشيرة إلى متابعتها بانشغال كبير للتطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها على موقف الجزائر المبدئي من الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، داعية حسب بيانها الفرقاء الليبيين أن يتحلوا بالحكمة ويغلبوا لغة الحوار من أجل وضع حد للاقتتال الدائر في هذا البلد الجار والشقيق ومن أجل الوصول لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي-ليبي جامع بعيدا عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية