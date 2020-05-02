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الجزائر تجدد دعوتها لحل سياسي في ليبيا

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جددت الجزائر دعوتها لحل سياسي شامل ودائم في ليبيا مشيرة إلى متابعتها بانشغال كبير للتطورات الأخيرة للأوضاع في ليبيا
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها على موقف الجزائر المبدئي من الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي، والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، داعية حسب بيانها الفرقاء الليبيين أن يتحلوا بالحكمة ويغلبوا لغة الحوار من أجل وضع حد للاقتتال الدائر في هذا البلد الجار والشقيق ومن أجل الوصول لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار ليبي-ليبي جامع بعيدا عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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