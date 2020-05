فريق الأزمة والطوارئ أبو سليم يصمم ممرًا للتعقيم للمساهمة في مكافحة كورونا

قام فريق الأزمات والطوارئ بلدية أبو سليم، بتصميم

وتنفيذ ممرًا للتعقيم، للمساهمة في عملية التعقيم داخل الجهات العامة كالمستشفيات والمجمعات

الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب تدوينة للمجلس البلدي أبو سليم فإن البلدية وفرت

للفنيين والمهندسين بفريق الأزمات والطوارئ الإمكانيات لتصميم هذا الممر، مشيرًا

إلى أنه سيتم تركيبه علي مداخل المستشفيات بالنطاق البلدي للمساعدة في مواجهة فيروس

كورونا، لافتًا إلى أنه تم مراسلة المركز الوطنى لمكافحة الأمراض لمعرفة

المحاليل التي ستدخل بالتعقيم من حيث المادة ونسبتها وبانتظار الرد حتي يتم التركيب.

