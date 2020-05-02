عودة الليبيين العالقين في تركيا بدءا من الثلاثاء

أعلنت الخطوط الأفريقية والخطوط الجوية الليبية عن البدء بعودة المسافرين العالقين بإسطنبول بتسلسل القوائم لدى الجهات المختصة.

وبحسب ما ذكرت الشركتين فإن العودة ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق المقبل بداية من الدفعة الأولى التي خضعت للحجر الصحي حيث ستكون هناك رحلتين يوميا قادمتين من مطار إسطنبول إلى مطار معيتيقة الدولي.

يشار إلى أن عضو لجنة المتابعة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للدولة هناء العرفي كانت قد كشفت في وقت سابق عن تسهيل إجراءات اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بعدما أسهمت في رصد 50 مليون دينار لملف الليبيين العالقين في الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا نتيجة سياسة الإغلاق التي اتخذها عدد من الدول كخطوات وقائية، مؤكدة أن عدد الليبيين العالقين في الخارج بلغ 15 ألف مواطن مشيرة إلى أن تفويضات المصروفات المالية وصلت لـ3 سفارات في كل من تونس ومصر و تركيا، مشددة في الوقت ذاته على أن الأموال المخصصة ستشمل من ضمنها الإنفاق على الحجر والكشف.

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