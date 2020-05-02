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“قيس سعيد”: تونس ترفض أي تقسيم داخل ليبيا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشرفَ الرئيسُ التونسي قيس سعيّد بمشاركةِ رئيسِ الحكومة إلياس الفخفاخ وعددٍ من الوزراء  على اجتماعٍ خُصِّصَ للنظرِ في التطوُّراتِ الأخيرَة التي تشهَدُها ليبيا

وأكّدَ المجتمعونَ على أنَّ تونس ترفضُ أيَّ تقسيمٍ للشقيقة ليبيا مهما كان الشكل الذي يمكنُ أن يتَّخذه هذا التقسيم. كما جدَّدوا تمسُّكَ تونس بالشرعيةِ الدولية مع التأكيدِ في الوقت نفسه على ضرورة أن يكونَ الحلُّ ليبياً ليبياً دونَ أيِّ تدخُّل أجنبي.

كما أكَّد المجتمعونَ على أن تونس هي أكثَر الدولِ تضرُّرا من تفاقُم الوضع في ليبيا، وعلى المجموعةِ الدولية أن تضعَ في الاعتبارِ الأضرارَ التي لحقِت تونس وما زالت تطالُها.

وشهدت خاتمة الاجتماع  تكوينُ مجموعةِ عملٍ على مستوى رئاسةِ الجمهوريةِ تجمعُ كلَّ الأطرَاف المتدخِّلة تحسبُّا لأيّ طارِئ

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • قيس ابن عمى نائم فى العسل واردوغان يشعل البيت نارا متصورا انك حمارا فبعد ان اصبح احرار الشام على حدود تونس لدعم المليشيات الاخوانية التى تخطط للسيطرة على تونس فى حالة موتك او قتلك ليصبح الغنوشى رئيسا مؤقتا للبلاد ومن خلال تنظيمه السرى ودعم التنظيم الدولى يصبح مثل السراج يرفض اجراء اى انتخابات او يزورها ليظل الخوان فى السلطة بالقوة والحل هو ان تقوم بعمل تعديل دستورى يجعل من يحل محل الرئيس فى حالة العجز او الوفاة هو رئيس الوزراء او على الاقل يصبح القائد الاعلى للجيش وليس رئيس البرطمان الغنوشى حركات الاخوان مكشوفة لانها من تدبير الغبى اردوغان

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  • اطمأن على ليبيا فيها جيش وطنى يحميه ويحارب الخوان وجها لوجه اما انت فتطعن فى ظهرك من الخوان واحد منهم جاسوس بدرجة رئيس برلمان عميل للتنظيم الدولى للاخوان ويمتثل لاوامر اردوغان تخلص منه قبل فوات الاوان فهو العن من الكورونا فجائحة الغنوشى معفنة ونتنة وصنته وصلت ليبيا بزيط كثير

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  • لو كنت لا تعرف انه بزيط كثير اسأل عبير امرأة بالف رجل فى تونس عبير موسى تجعل الغنوشى فى كرسيه مثل واحد من الصراصير حقير يتعلثم امامها من كثرة اكاذيبه المفضوحة وتحركاته المشبوهة

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