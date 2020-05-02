تأجيل إجلاء 250 تونسيا من ليبيا  

قال والي ولاية مدنين التونسية حبيب شواط إن عودة التونسيين العالقين في ليبيا تأجلت إلى أجل غير معلوم وذلك بسبب تعطل منظومة الأجانب التابعة للجمارك الليبية بمعبر راس اجدير الحدودي. وأضاف شواط أن 250 مواطنا تونسيا سيتم تأمين عودتهم وبمجرد استئناف المنظومة لعملها سيتم تحديد موعد تأمين عودة المواطنين التونسيين من ليبيا بعد أن تم الإعداد التام لاستقبالهم من معبر راس جدير من الجانب التونسي ونقلهم إلى الحجر الصحي الإجباري.

يشار إبى أن أكثر من 300 تونسي من العالقين في ليبيا، كانوا قد اقتحموا قبل نحة أسبوعين معبر راس جدير الحدودي، بعد أن طالت فترة انتظارهم لدى الجانب الليبي.

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