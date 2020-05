الجيش يستهدف منزلا يختبئ به عددًا من المرتزقة السوريين جنوب طرابلس

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورًا يظهر استهداف

الجيش لتجمع من المرتزقة السوريين جنوب العاصمة طرابلس.

وأظهر الفيديو أيضًا لحظة استهداف الجيش لهؤلاء المرتزقة

أثناء اختبائهم في أحد المنازل جنوب العاصمة.

ولم يتسن معرفة هل أسفر هذا الاستهداف عن مقتل المرتزقة السوريين أم لا.

يُشار إلى أن المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، يقاتلون في صفوف قوات الوفاق ضد الجيش في مختلف محاور طرابلس.

