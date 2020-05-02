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الجيش يستهدف منزلا يختبئ به عددًا من المرتزقة السوريين جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورًا يظهر استهداف
الجيش لتجمع من المرتزقة السوريين جنوب العاصمة طرابلس.

وأظهر الفيديو أيضًا لحظة استهداف الجيش لهؤلاء المرتزقة
أثناء اختبائهم في أحد المنازل جنوب العاصمة.

ولم يتسن معرفة هل أسفر هذا الاستهداف عن مقتل المرتزقة السوريين أم لا.

يُشار إلى أن المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، يقاتلون في صفوف قوات الوفاق ضد الجيش في مختلف محاور طرابلس.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • علي الجيش أعلان تهديد واضح وشديد اللهجه لعملاء تركيا في مصراته بأن الجيش سوف يستهدف المدنيين في مصراته برمايه عشوائيه اذا ما أقدمت بوارج تركيا علي أستهدفت المدنيين في ترهونه او في اي مكان لأنه هناك اخبار تفيد برصد بوارج حربية تركية أقتربت من قبالة سواحل القره بوللي يعتقد انها تمهد لقصف بحري اتجاه قوات الجيش في ترهونة بليبيا

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    • يا زيدان يا حبيبي راه جيشك غير الكذب وتلفيق الاخبار ما يقدر علي شئ. صدقني سواء باتراك ام بغيرهم.، سقوط ترهونة في ايدي رجال طرابلس ومصراتة مسالة وقت . لا محالة من هزيمة حمتر والمحماري ومن يدور في فلكهم.

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