عقوب يطالب بضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

طالب وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، الجمعة، كافة

المواطنين بضرورة عدم زيارة أفراد من العائلة والأقارب الذين عادوا من الخارج بأماكن

الإقامة المخصصة لهم بالحجر الصحي.

ودعا عقوب في تصريح صحفي، جميع المواطنين بالتقيد والالتزام

الصارم بالإجراءات المطروحة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أنّ الحالة الوبائية في

ليبيا متحكَّم فيها بفضل الحجر الصحي، ووعي المواطنين الملتزمين بتدابير السلامة الصحية.

وأكد عقوب أن كافة العائدين من الخارج يخضعوا للحجر الصحي

فور وصولهم بحسب كل بلدية، فى إطار خطة الحكومة المؤقتة لمكافحة انتشار فيروس كورونا

الذي قد يضاعف من احتمال نقل العدوى إلى الآخرين أو التقاط الفيروس إذا لم تحترم معايير

السلامة بشكل تام.

