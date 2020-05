أفادت مصادر إعلامية، السبت، باندلاع اشتباكات بين الجيش

وقوات الوفاق في منطقة مشروع الهضبة جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات امتدت من جزيرة الفحم إلي شوارع

منطقة المشروع ونواحي خط 2 وخط 1، مشيرة إلى سقوط عددًا من القذائف على الحدود

الإدارية لمنطقة المشروع، لافتة إلى صعود أعمدة الدخان من مناطق الاشتباكات.

