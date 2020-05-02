الوطنية لحقوق الإنسان: “ندين استمرار استهداف الأبرياء عشوائيا”

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الاستهداف المباشر بالقصف الصاروخي الممنهج الذي يتعرض له المدنيون والمناطق السكنية المكتظةُ بالمدنيين والمرافقُ المدنيَّةُ والطبيةُ والعاملونَ في المجالِ الصحِّي والطبِّي.

وشدَّدت اللجنةُ، في بيانٍ لها على أن تلكَ الاعتداءاتِ السافرَةَ المتكرِّرة تمثِّلُ جرائمَ حربٍ صريحَةً تنتهكُ مبادئَ القانونِ الدولِي الإنسانِي وتتنافَى مع الأعرافِ الدَّوليَّة.

وجدَّدت لجنةُ حقوقِ الإنسان مُناشَدَتها جميعَ أطرافِ النزاعِ باحترامِ التزاماتِهَا الإنسانيةِ والقانونيةِ بموجبِ القانونِ الدَّولِي الإنساني مؤكِّدةً أنَّ المدنيينَ ليسوا هدفا لذلكَ تجبُ حمايَتُهم في جميعِ الأوقات أينما كانوا ويجبُ على جميعِ أطرافِ النزاعِ الامتناع عن شنِّ هجماتٍ على البنيةِ التحتيةِ المدنيَّةِ بما في ذلكَ منازلُ الناسِ والمدارسُ والمستشفياتُ والمرافقُ الطبيَّةُ.

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