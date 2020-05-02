اخبار ليبيا الان

الوطنية لحقوق الإنسان: “ندين استمرار استهداف الأبرياء عشوائيا”

تم النشر منذُ 29 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا الاستهداف المباشر بالقصف الصاروخي الممنهج الذي يتعرض له المدنيون والمناطق السكنية المكتظةُ بالمدنيين والمرافقُ المدنيَّةُ والطبيةُ والعاملونَ في المجالِ الصحِّي والطبِّي.

وشدَّدت اللجنةُ، في بيانٍ لها على أن تلكَ الاعتداءاتِ السافرَةَ المتكرِّرة تمثِّلُ جرائمَ حربٍ صريحَةً تنتهكُ مبادئَ القانونِ الدولِي الإنسانِي وتتنافَى مع الأعرافِ الدَّوليَّة.

وجدَّدت لجنةُ حقوقِ الإنسان مُناشَدَتها جميعَ أطرافِ النزاعِ باحترامِ التزاماتِهَا الإنسانيةِ والقانونيةِ بموجبِ القانونِ الدَّولِي الإنساني مؤكِّدةً أنَّ المدنيينَ ليسوا هدفا لذلكَ تجبُ حمايَتُهم في جميعِ الأوقات أينما كانوا ويجبُ على جميعِ أطرافِ النزاعِ الامتناع عن شنِّ هجماتٍ على البنيةِ التحتيةِ المدنيَّةِ بما في ذلكَ منازلُ الناسِ والمدارسُ والمستشفياتُ والمرافقُ الطبيَّةُ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك