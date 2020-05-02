إغلاق محل يبيع لحوما غير مطابقة للمواصفات الصحية في عرادة بالشمع الأحمر

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، إغلاق وتشميع محل لبيع اللحوم والدواجن بالشمع الأحمر، في منطقة عرادة بطرابلس، لبيعه لحوما لا تطابق المواصفات القياسية الصحية.

وأوضح المركز أنه خلال جولة تفتيشية صباح أمس الجمعة رفقة لجنة مديرية أمن طرابلس والحرس البلدي بمنطقة عرادة ومن خلال الكشف على اللحوم بواسطة أجهزة الحقيبة التفتيشية، تبين أن المحل لديه لحوم ودواجن ولحم مفروم لا يطابق المواصفات الصحية القياسية ويعاني من سوء نظافة، فضلا عن عدم الالتزام بالارشادات الصحية.

وخلال الأيام الماضية، كثف مركز الرقابة على الأدوية حملات ضبط الأغذية الفاسدة، لا سيما في العاصمة طرابلس، حيث أكدت مديرية الأمن استمرار ما أطلقت عليه اسم «الحملة الوطنية للأمن الغذائي».

وجاءت محال الجزارة واللحوم، في مقدمة حملات التفتيش أيضا، فقد أغلق جهاز الحرس البلدي في طرابلس عددا من المحال التي تبيع لحوما فاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، أو أنها تقوم بفرم الأحشاء مع اللحوم المتعفنة، فضلا عن عدم الاهتمام بأدوات الفرم والجزارة، ولذلك تمت مصادرة هذه الكميات، وإحالة المسؤولين عنها إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم.

ونصح مركز الرقابة على الأعذية القصابين بضرورة الحفاظ على ماكينة فرم اللحوم نظيفة، وكذلك الامتناع عن التعامل مع المجازر المشكوك فيها، والتأكد من كون اللحوم أو الدواجن المذبوحة سليمة ولا تعاني أمراضا وأن عملية سلخها وذبحها جرت بطريقة قانونية.

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