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“تبون”: الجزائر مستعدة لمساعدة ليبيا للخروج من أزمتها

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكَّدَ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استعداد بلاده لمواصلَةِ مُساعَدَتها للشعبِ الليبي من أجلِ الخروجِ من أزمَته.. وقال في مقابلة صحفية قالَ إنَّ الجزائرَ مع الشرعيةِ الشعبيةِ في ليبيا وتريدُ أن يكونَ حلُّ المشكلةِ في ليبيا  ليبيّا- ليبيا، متأسِّفاً لاستمرارِ القتالِ في ليبيا خاصَّةً في شهرِ رمضانَ المبارك

وأبدى تبون تخوُّفهُ ممَّا وصفَها بالبوادرِ “السيِّئَةِ جدَّا” الحاصلةِ في ليبيا حيثُ إنَّ الحلَّ موجودٌ ويكمنُ في مجلسٍ وطنيٍّ انتقالِي وجيشٍ وطنِي مؤقَّت يخرجُ بحكومَةٍ مؤقَّتَة والدخولِ في الشرعيَّةِ الانتخابيَّة “.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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