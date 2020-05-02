“تبون”: الجزائر مستعدة لمساعدة ليبيا للخروج من أزمتها

أكَّدَ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استعداد بلاده لمواصلَةِ مُساعَدَتها للشعبِ الليبي من أجلِ الخروجِ من أزمَته.. وقال في مقابلة صحفية قالَ إنَّ الجزائرَ مع الشرعيةِ الشعبيةِ في ليبيا وتريدُ أن يكونَ حلُّ المشكلةِ في ليبيا ليبيّا- ليبيا، متأسِّفاً لاستمرارِ القتالِ في ليبيا خاصَّةً في شهرِ رمضانَ المبارك

وأبدى تبون تخوُّفهُ ممَّا وصفَها بالبوادرِ “السيِّئَةِ جدَّا” الحاصلةِ في ليبيا حيثُ إنَّ الحلَّ موجودٌ ويكمنُ في مجلسٍ وطنيٍّ انتقالِي وجيشٍ وطنِي مؤقَّت يخرجُ بحكومَةٍ مؤقَّتَة والدخولِ في الشرعيَّةِ الانتخابيَّة “.

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