الطاهر السني: يجب الوقوف بحزم ضد مرتكبي جرائم الحرب

شدَّد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني على ضرورَة الوقوف بكلِّ حزم ضدَّ مُرتكبي الانتهاكاتِ وجرائِمِ الحربِ في ليبيا ومُحاسَبتِهم ومَن يَدعمهم.

وأوضحَ السني خلالَ اتصال هاتفي مع مندوبَة الولاياتِ المتحدة كيلي كرافت أنَّ هذهِ العملياتِ مستمرَّةٌ وممنهجةٌ من قِبلِ قواتِ حفتر مُجدِّداً التأكيدَ على أنَّ قواتِ الوفاق ستستمرُّ في حقِّها المشروع بالدفاعِ عن المدنيينَ وضربِ بُؤرِ التهديدِ أينما وُجدَت.

وبحسبِ بيانٍ لبعثَةِ ليبيا لدى الأمم المتحدة فإنَّ الجانبَينِ بحثا تداعياتِ المعاركِ في طرابلس وما يتعرَّضُ له المدنيُّونَ بسببِ قصفِ الأحياءِ السكنيَّةِ والمرافقِ الصحية في وقتٍ يواجهُ فيهِ العالمُ جائحةَ كورونا.

وأثنَى السني على دورِ الولاياتِ المتحدة المهمِّ والذي يسعَى للحلولِ السلميةِ للأزمَة الليبية إلى جانبِ العلاقاتِ المتميَّزة والاستراتيجيَّة بينَ البلدين لاسيَّما فيما يتعلَّقُ بمكافحَةِ الإرهابِ وضربِ بُؤرهِ على مدارِ السنواتِ الماضيَة بحسبِ ما جاءَ في البيان.

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