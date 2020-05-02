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الطاهر السني: يجب الوقوف بحزم ضد مرتكبي جرائم الحرب

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدَّد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني على ضرورَة الوقوف بكلِّ حزم ضدَّ مُرتكبي الانتهاكاتِ وجرائِمِ الحربِ في ليبيا ومُحاسَبتِهم ومَن يَدعمهم.

وأوضحَ السني خلالَ اتصال هاتفي مع مندوبَة الولاياتِ المتحدة كيلي كرافت أنَّ هذهِ العملياتِ مستمرَّةٌ وممنهجةٌ من قِبلِ قواتِ حفتر مُجدِّداً التأكيدَ على أنَّ قواتِ الوفاق ستستمرُّ في حقِّها المشروع بالدفاعِ عن المدنيينَ وضربِ بُؤرِ التهديدِ أينما وُجدَت.

وبحسبِ بيانٍ لبعثَةِ ليبيا لدى الأمم المتحدة فإنَّ الجانبَينِ بحثا تداعياتِ المعاركِ في  طرابلس وما يتعرَّضُ له المدنيُّونَ بسببِ قصفِ الأحياءِ السكنيَّةِ والمرافقِ الصحية في وقتٍ يواجهُ فيهِ العالمُ جائحةَ كورونا.

وأثنَى السني على دورِ الولاياتِ المتحدة المهمِّ والذي يسعَى للحلولِ السلميةِ للأزمَة الليبية إلى جانبِ العلاقاتِ المتميَّزة والاستراتيجيَّة بينَ البلدين لاسيَّما فيما يتعلَّقُ بمكافحَةِ الإرهابِ وضربِ بُؤرهِ على مدارِ السنواتِ الماضيَة بحسبِ ما جاءَ في البيان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • نعم صدقت يا طاهر سني يجب الوقوف بكل حزم ضد مرتكبي الجرائم في حق الليبيين نعم يا أبن مصراته المجاهده في أخوتها علي طول التاريخ وليست مجاهده في عدو خارجي معتدي علي البلد بل هي دائما متواطئه مع الغازي ضد بنو جلتها سواء كان الغازي هو الايطالي زمان أو الغازي حاليا هو اردوغان نعم يجب محاسبة المدينه المعتديه دائما علي أخوتها يجب معاقبة سفله وغوغاء مليشيات مصراته قد علمنا مكان وزمان تفاوض قائد مليشات مصراته علي الأستسلام لسنة 1920 ولكن ولكن الذي لا نعلمه هو أين سيكون مكان تفاوض قادة مصراته علي الأستسلام لعام 2020 واين سيوقعوا فقد حدثنا تاريخ هذه المدينه بأن قائداً من مصراته قد أعلن الأستسلام هو وجنوده في بني وليد عام1920 بعد ان تبخرت أحلامه في حكم ليبيا وذهبت أمانيه في زعامة ليبيا أدراج الرياح فكتب بخط يده بعدما مني بهزيمه ماحقه ساحقه ألتماس يطلب العفو من عبدالنبي بالخير حيث كتب أعلم عبدالنبي بك ان العفو من شيم الكرماء … حدثنا التاريخ ان اليابان تحاشيا لعار سيلحق بالأجيال القادمه ان هي وقعت علي الاستسلام في مكان معلوم علي اليابسه وخوفا من ان تكون شاهدا للاحفاد علي أستسلام الأجداد فأشترطوا ان يكون مكان التفاوض والتوقيع علي الاستسلام والإقرار بالهزيمه في البحر فوق قطعه بحريه تجوب البحر حتي لا يكون هناك مكان معلوم علي الارض يشهد لأجيالهم القادمه بان هنا اجدادكم أعلنوا عار الاستسلام ووقوعوا علي وثيقة الذل ولكن لدينا قوم من مصراته وكأنهم لا يعبهوا بخراب الديار ولا الأساءه لحسن الجوار والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا تريد مصراته من الليبيين ولماذا هي مُصرّه علي اقتراف جرم التحالف مع الغازي للوطن قديما وحاضرا ولما جعلت العار يلاحق كل فرد من مصراته ففي عام 1920 رمضان المصراتي حارب الليبيين في اجدابيا وفي بني وليد بسلاح ايطالي وبإعاز من ايطاليا واليوم مصراته نفسها تحارب في الليبيين بسلاح تركي وقياده تركيه فهل بالضروره اذاما كان الجد خائن لوطنه علي الحفيد ان يرث الخيانه من جده ويقوم بنفس الدور الخياني الذي الذي قام به الجد وهل يمكن معالجة هذه الآفه التي عصفت وتعصف بهذه المدينه ،آفة أسمعوا يا ليبيين أما مصراته تحكمكم يا مصراته تستعين بدوله أجنبيه وتحاربوكم تحت رايتها وبضباطها وبسلاحها والحرب الدائري حاليا السلاح تركي والاموال قطريه والصدور التي يوجه لها السلاح صدور ليبيه واليد الغادره المسدده الضربه للأخ يد من مصراته

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  • MIT-TURKISH AGENT based in New York and barks about crime while the diseased & criminals TURKS have sent ISIS’s top savages, murders & criminals & has flooded Tripoli & equivalent to its piled up TRASH
    The Americans would listen to his trash but they know that he is FULL OF SHIT to talk about crime or aggressive acts..
    .meskeeeen waledha and it is so very shameful that a thug & MIT agent is Libya’s UN REP

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