“عقوب” يناشد المواطنين عدم زيارة أقاربهم الذين عادوا من الخارج في أماكن الحجر الصحي

شدد وزير الصحة بالحكومة الليبية، سعد عقوب، على كافة المواطنين بضرورة عدم زيارة أفراد من العائلة والأقارب الذين عادوا من الخارج بأماكن الإقامة المخصصة لهم بالحجر الصحي.

وطالب “عقوب” في تصريحات صحفية، جميع المواطنين بالتقيد والالتزام الصارم بالإجراءات المطروحة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا أنّ الحالة الوبائية في ليبيا متحكَّم فيها بفضل الحجر الصحي، ووعي المواطنين الملتزمين بتدابير السلامة الصحية.

وأكد “عقوب” أن كافة العائدين من الخارج يخضعون للحجر الصحي فور وصولهم بحسب كل بلدية، فى إطار خطة الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الذي قد يضاعف من احتمال نقل العدوى إلى الآخرين أو التقاط الفيروس إذا لم تحترم معايير السلامة بشكل تام.