صحيفة بريطانية: “أردوغان” متورط مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة في تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا

كشفت صحيفة «ذا انفستيجيتيف جورنال – تى آي جيه» البريطانية، تورط مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة، فضلا عن دعمهم لعمليات تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى سوريا وليبيا.

وأوضحت الصحيفة في أول تقرير لنسختها العربية، أنه في السنوات الأخيرة انضم آلاف المقاتلين الأجانب إلى صفوف تنظيمي “القاعدة”، و”داعش” للقتال في سوريا والعراق، وبعد انهيار ما يسمى «دولة الخلافة» جرى تسليط الضوء على منتسبي “داعش” الذين ينتظرون مصيرهم، وهناك آخرون ممن خالفوا القوانين من خلال المساهمة في النزاع بعيدًا عن ساحة المعركة، لكن تلك الفئة لم يلتفت إليها الكثيرون، وربما لم يعلم بها أحد على الإطلاق، مثل الأسترالي “فداء مجذوب”.

وكشفت الصحيفة في تقريرها عن أفعال تركيا من خلال علاقتها بالأسترالي “فداء مجذوب”، حيث أوضح الصحفي كريس راي كاتب التقرير، أن “مجذوب” يعد لاعباً رئيساً ومثيراً للمشكلات في الدراما السورية، حيث لم يتذكره أحد تقريبًا حتى العام الجاري، إلى أن ظهر على السطح مجدداً إثر نشر تقرير ناري للشرطة التركية يربط بين كبار المسؤولين في إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان وشبكة تهريب الأسلحة برئاسة أحد عناصر تنظيم “القاعدة”، وجرى إعداد تقرير الشرطة العام 2012 ونشره مرصد «نورديك مونيتور» ومقره استوكهولم في يناير ويزعم أن الشبكة قامت بتمرير أسلحة من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا، وأوضح التقرير أن “فداء مجذوب”، الذي لم تحدد هويته، كان عضوًا في الشبكة وكان على اتصال باثنين من كبار مستشاري الرئيس التركي.

وفندت الصحيفة مسيرة “فداء مجذوب”، حيث أوضحت أنه اسم غير شائع ولم يحدد تقرير الشرطة ولا «نورديك مونيتور» جنسيته أو أدواره خارج شبكة الأسلحة المزعومة، لكن صحيفة «ذا انفيستجيتيف جورنال (تي آي جيه)» كشفت في تقريرها أن “فداء مجذوب” إمام أسترالي بارز عمل كمحاضر جامعي في سيدني قبل أن يصبح المتحدث الرسمي باسم «المجلس الوطني السوري»، وهي جبهة سياسية متمردة مقرها تركيا.

وأوضح التقرير المنشور بالصحيفة، أن ادعاءات الشرطة ضد “مجذوب”، تشير إلى أن «المجلس الوطني السوري» المفترض أنه معتدل، عمل مع عناصر «القاعدة»، كما تشير المزاعم إلى أن «المجلس الوطني السوري» ربما كان بمثابة جسر بين شبكة القاعدة وكبار المسؤولين الأتراك.

وذكرت الصحيفة أن الدكتور مجذوب يعيش في إسطنبول كمحاضر رفيع المستوى في كلية اللاهوت في جامعة مرمرة، وقبل عشر سنوات، كان “مجذوب”، الذي ولد وتعلم في سوريا، إماماً رفيع المستوى.

وعُرف “مجذوب”، الذي بلغ من العمر 51 عامًا، بأنه مؤيد للحوار بين الأديان وبأنه «بنى جسوراً للتواصل» مع الشرطة المحلية، وكان عضوًا في مجلس الفتوى في مجلس الأئمة الوطني الأسترالي – الذي يصدر مبادئ توجيهية خاصة بالشريعة الإسلامية – وكانت لديه فقرة منتظمة في الإذاعة الإسلامية تتناول «القضايا والتحديات المعاصرة التي تواجه المسلمين في أستراليا.

وانتقلت أسرة “مجذوب” إلى أستراليا عام 1985 عندما كان مراهقًا، فقد أمضى بعد ذلك حوالي 15 عامًا في الدراسة والتدريس في الجامعات الإسلامية في مصر والهند وسوريا، وكان “مجذوب” يسير على خطى والده حسن الذي تلقى تعليمه في المملكة العربية السعودية قبل أن يعمل إمامًا في منطقة اللاذقية غرب سوريا، مسقط رأس الدكتور “مجذوب”.

وأوضح التقرير المنشور بالصحيفة، أنه قد تكون دراسات “مجذوب” الدينية الأجنبية قد زودته بالمعرفة ومكنته من الدعوة في مساجد أستراليا، لكنه بدا أحيانًا بعيداً عن القيم الأسترالية ففي العام 2009، وصف تاجر مخدرات وعضو في عصابة في سيدني متورطًا في سرقة قاذفات صواريخ عسكرية بـ”أب، وزوج، ومواطن صالح”.

وفي العام 2011، عندما سقطت سوريا في حالة من الفوضى والحرب، انتقل “مجذوب” إلى تركيا التي كانت في سبيلها للتحول إلى قاعدة دعم للتمرد ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، وسرعان ما برز كمتحدث باسم «المجلس الوطني السوري» الذي ضم مؤيدوه الأجانب الأقوياء في البداية وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون وأمير قطر، كما دعم الرئيس التركي علناً «المجلس الوطني السوري»، كما اشتكى نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن من أن السلطات التركية أرسلت الأموال والأسلحة «لأي شخص يقاتل ضد الأسد»، وعمل «المجلس الوطني السوري» كجبهة سياسية لما يسمى بالجيش السوري الحر – وهو اسم أطلق على شبكة فضفاضة من الجماعات المسلحة بدون هيكل قيادة موحد.

وأوضحت الصحيفة، أن مجذوب تنقل بين منزله في إسطنبول وقواعد المتمردين في شمال سورية ومؤتمرات السلام في عواصم أوروبا، وبصفته العضو الأسترالي الوحيد في «المجلس الوطني الانتقالي»، فقد تحدث في مسيرات مناهضة للأسد في سيدني وملبورن، حيث كان كثيرون يتوقعون الإطاحة الوشيكة بالرئيس السوري، وذكر مراسل «سيدني مورنينج هيرالد» الذي التقى بمجذوب في شمال سورية العام 2012 أنه كان زائرًا منتظمًا للمناطق التي يسيطر عليها المتمردون. ويقال: إنه تعامل بوصفه ممثل لـ»لمجلس الوطني السوري» لدى وحدات الجيش السوري الحر، وأنه سهل سير المحادثات بين الجماعات المتمردة، وبحلول نهاية العام 2014، وكان المجلس الوطني السوري متفرقًا غير ذي صلة بالنضال، واختفى الدكتور مجذوب من التغطية الإخبارية للحرب.

وأفادت الصحيفة البريطانية، أن تقرير الشرطة التركية الذي أزال الغموض عن الدكتور مجذوب – وطعن في سمعته كمعتدل – كان من إعداد ضباط بإدارة المخابرات بالشرطة الوطنية التركية وقد صدر بتاريخ 26 سبتمبر 2012 وتضمن مرفقات مشفرة أعدتها على ما يبدو وكالة المخابرات الوطنية التركية بتاريخ 6 أغسطس 2012، وذكر مجذوب لكاتب هذا المقال في فبراير أنه «ينفي تماماً» أي تورط في تهريب الأسلحة «إلى سوريا، أو لأي مكان آخر»، ووصف محتويات التقرير (التركي) بأنها «أكاذيب وتلفيق»، ومن المعروف أن قانون العقوبات الأسترالي يحظر توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها بشكل مباشر أو غير مباشر إلى سوريا منذ العام 2011، وأعطى الدكتور أحمد يايلا، مدير مركز الأمن الداخلي في جامعة «ديساليس» في بنسلفانيا، وعضو هيئة التدريس بجامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة، كاتب هذا المقال نسخة من تقرير الشرطة ليعزز مصداقيته.

وتضمن التقرير مخطط علاقة تربط مجذوب وأربعة رجال آخرين بالمواطن الليبي عبد العظيم علي موسى بن علي، ويوصف «ابن علي» بأنه متورط في مخطط لتنظيم «القاعدة» في العراق – سلف داعش – لنقل الأسلحة من ليبيا إلى سورية عبر تركيا، وادعت الوثيقة أن «ابن علي» كان «على تواصل» بالجيش السوري الحر.

وتضمن الجدول التنظيمي الأدوار المزعومة وأرقام هواتف أعضاء الجماعة، ووصف دور مجذوب بأنه «مورد للأسلحة» وأدرج رقم هاتفه المحمول التركي، وهو نفس رقم الهاتف الذي استخدمه مجذوب للإجابة، عبر تطبيق «واتساب»، على أسئلة مراسل صحيفة «ذا انفستيجيتيف جورنال – تى آي جيه»، وكذلك زعمت الوثيقة أن مجذوب كان على اتصال أيضاً مع علي موسى عبد الله الجبوري «الذي كان يستعد لإرسال أسلحة إلى المعارضة في سورية».

وذكر “مجذوب” لكاتب هذا التقرير في الصحيفة البريطانية، أنه لم يتواصل مع «ابن علي» أو «الجبوري» أو أي شخص آخر على صلة بمجموعة «ابن علي»، وأنه يعتقد أنه ورد اسمه في تقرير الشرطة لأنه «شخصية عامة معروفة» في المعارضة السورية، ولديه «اتصالات واسعة»، ومع ذلك، ومما يضعف هذا الجدل هو أن التقرير لا يشير إلى الهوية الأسترالية للدكتور مجذوب، أو إلى صلته بالمجلس الوطني السوري. ولم يعرض سوى اسمه ورقم هاتفه فقط.

وقال مجذوب: إنه يعتقد أن تقرير الشرطة ظهر الآن فقط بسبب «تورط الحكومة التركية الحالي في الصراع الليبي»، فقد أرسلت تركيا بمرتزقة سوريين وبقواتها للقتال في الحرب الأهلية الليبية.

ولفت مجذوب إلى أنه قد جرى «استضافته والترحيب به» بوصفه ممثل للمجلس الوطني السوري، من قبل المجلس الانتقالي الوطني الليبي – حكومة الأمر الواقع الليبية قصيرة الأجل – العام 2012، ولم يرد “مجذوب” على أسئلة بشأن رحلته إلى ليبيا، لكنه قال: إن المقاتلين الأجانب والأيديولوجيات أثبتوا أنهم «آلة تدمير للثورة السورية في مواجهة ديكتاتورية الأسد هذا هو اعتقادي، وهذا ما كنت أحذر منه (المسؤولين عن) الثورة السورية.

كما لم يرد مجذوب على أسئلة حول دقة رسم بياني منفصل في تقرير الشرطة يظهر ثمانية رجال زعم التقرير أنهم على اتصال به، كان من بينهم نائب قائد الجيش السوري الحر مالك كردي وكبار المسؤولين في «هيئة الإغاثة الإنسانية» الخيرية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، والتي أفادت التقارير أنها ساعدت في نقل أسلحة من ليبيا إلى سورية العام 2012.

وتضمنت قائمة اتصال مجذوب كلاً من إبراهيم كالين، وسيفر توران، وهما كبار مستشاري رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، قبل أن يصبح رئيسًا لتركيا منذ أواخر العام 2014. كالين هو المتحدث الرسمي الرئاسي وتوران هو كبير مستشاري أردوغان.

كذلك جادل مجذوب بأن أجزاء من التقرير كانت بلا معنى، وتساءل في رسالة عبر البريد الإلكتروني قائلاً: «هل سيعمل جهاز الاستخبارات التركي – وهي هيئة ذات ولاء كبير للرئيس أردوغان – ضد الرئيس ومستشاريه وتتجسس عليهم إلى حد تجريمهم؟ هل ستطلق النار على نفسها؟

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه في الواقع، ورد اسم مستشاري الرئيس أردوغان على أنهم جهات اتصال الدكتور مجذوب في تقرير الشرطة، وليس في مرفقات جهاز الاستخبارات التركي.

وأوضح الدكتور يايلا أن جهاز الاستخبارات التركي يزود الشرطة في بعض الأحيان بتفاصيل عن «حركات الأسلحة والأنشطة الإرهابية الأخرى، حتى لو اعتبرها جهاز الاستخبارات ودية، والسبب هو أن جهاز الاستخبارات سيتعرض للمساءلة إذا لم يبلغ عن تلك المعلومات الاستخبارية»، وقال يايلا: إن المزاعم التي وردت في تقرير الشرطة بأن شخصيات القاعدة «على تواصل» مع الجيش السوري الحر، كانت ذات مصداقية.

وأضاف أن «الجيش السوري الحر كان كبير العدد، وغير منظم بشكل جيد، ولم يتلق أي تدريب». وعندما ظهر تنظيم القاعدة في المنطقة كان يملك الانضباط والمعرفة، وكان أفراده منظمين بشكل جيد للغاية. لذا كان من السهل عليهم التسلل إلى الجيش السوري الحر واستغلاله.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن “مجذوب” ظهر في العديد من الأحداث المثيرة للجدل بعد أن علق أمالاً عريضة على المعارضة السورية العام 2011، وذكرت أنه في ديسمبر 2013، اتهم وزير الإعلام السوري، عمران الزعبي، الدكتور مجذوب بالتورط في اختطاف نساء وأطفال خلال مذبحة قام بها المتمردون ضد المدنيين في اللاذقية قبل أربعة أشهر، وتوصلت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن المتمردين قتلوا ما لا يقل عن 190 مدنياً واحتجزوا أكثر من 200 – معظمهم من النساء والأطفال – كرهائن في «هجوم منسق ومخطط على السكان المدنيين» في قرى غير محمية يسكنها أفراد من الأقلية العلوية. وانطلق الهجوم من بلدة سلمى بالقرب من الحدود التركية حيث قتل مصطفى مجذوب في العام السابق.

وزعم “الزعبي” أن الحكومة الأسترالية كانت «على دراية تامة» بدور الدكتور مجذوب في الحادث لكنها «غضت الطرف ولم تفعل شيئاً حيال ذلك.

وأكدت الصحيفة، أن “مجذوب” موجود الآن في أوروبا ويعمل في أوروبا، ولم تفعل أي من الحكومات الأوروبية أي شيء حيال ذلك، قد يكون في ذلك إشارة إلى حضور “مجذوب” في باريس ولندن استعدادًا لمؤتمر السلام «جنيف 2» الذي جرى تعليقه مؤخراً والذي تدعمه الأمم المتحدة بشأن سوريا.

ووأوضحت الصحيفة، أنه بعد 17 شهرًا من المجزرة، ظهر “مجذوب” كمفاوض بين الحكومة السورية والمتمردين الذين ما زالوا يحتجزون معظم النساء والأطفال المختطفين.

وأكدت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن ظهور “مجذوب” في تحقيقات الشرطة التركية تتطور كبير في قصة تتكشف عن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا.

وأكد “مجذوب” لصحيفة «تي آي جيه» أنه سافر إلى ليبيا لكنه لم يُجب على أسئلة حول أنشطته هناك، ونفى تورطه في تهريب الأسلحة أو في التعاون مع جماعة “ابن علي”.

كان “مجذوب” هو الشخص الوحيد الذي ورد اسمه في تقرير الشرطة باعتباره يلعب دورًا في مجموعة «ابن علي»، بينما كان على اتصال أيضًا بالأعضاء المؤثرين في إدارة أردوغان، ويبدو أن الشرطة كانت تراقب مكالماته الهاتفية مع مساعدي أردوغان، إذا لم يكن نقل أسلحة، فماذا ناقشوا إذاً؟

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها المطول، بأن هذه التطورات تعيد إحياء الأسئلة السابقة حول “مجذوب” وعلاقة «المجلس الوطني السوري» بقوات المتمردين الذين ارتكبوا فظائع ضد المدنيين العلويين والأرمن وغيرها من الجرائم بدعم من تركيا عبر الحدود، ونظراً لتورط السلطات التركية في كل هذه الأحداث، فمن غير المحتمل أن يُطلب من الدكتور مجذوب تفسير دوره، على الأقل في الفترة القادمة.