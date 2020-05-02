اخبار ليبيا الان

السني يبحث مع نظيرته الأمريكية تداعيات اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 12 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني مع نظيرته الأمريكية السفيرة كيلي كرافت تداعيات اشتباكات العاصمة طرابلس وضواحيها وما يتعرض له المدنيين من قتل ونزوح بسبب القصف للأحياء السكنية والمرافق الصحية في وقت يواجه فيه العالم جائحة كورونا.

وبحسب بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة أكدت كرافت خلال محادثات هاتفية مع السني رفض الولايات المتحدة للمواقف الأحادية لمحاولة فرض الحلول بقوة السلاح، مؤكدة ضرورة احترام المسار الديمقراطي السلمي وأنه لا وجود لحلول عسكرية.

من جانبه أثنى السني على دور الولايات المتحدة المهم والفاعل الساعي إلى إيجاد حلول سلمية للأزمة الليبية، والعلاقات المتميزة والاستراتيجية بين البلدين بالأخص في مكافحة الإرهاب وضرب بؤره على مدار السنوات الماضية وحتى الآن مشددا على أهمية الوقوف بحزم ضد مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب ومحاسبتهم ومن يدعمهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • قد علمنا مكان وزمان تفاوض قائد مليشات مصراته علي الأستسلام لسنة 1920 ولكن ولكن الذي لا نعلمه هو أين سيكون مكان تفاوض قادة مصراته علي الأستسلام لعام 2020 واين سيوقعوا فقد حدثنا تاريخ هذه المدينه بأن قائداً من مصراته قد أعلن الأستسلام هو وجنوده في بني وليد عام1920 بعد ان تبخرت أحلامه في حكم ليبيا وذهبت أمانيه في زعامة ليبيا أدراج الرياح فكتب بخط يده بعدما مني بهزيمه ماحقه ساحقه ألتماس يطلب العفو من عبدالنبي بالخير حيث كتب أعلم عبدالنبي بك ان العفو من شيم الكرماء … حدثنا التاريخ ان اليابان تحاشيا لعار سيلحق بالأجيال القادمه ان هي وقعت علي الاستسلام في مكان معلوم علي اليابسه وخوفا من ان تكون شاهدا للاحفاد علي أستسلام الأجداد فأشترطوا ان يكون مكان التفاوض والتوقيع علي الاستسلام والإقرار بالهزيمه في البحر فوق قطعه بحريه تجوب البحر حتي لا يكون هناك مكان معلوم علي الارض يشهد لأجيالهم القادمه بان هنا اجدادكم أعلنوا عار الاستسلام ووقوعوا علي وثيقة الذل ولكن لدينا قوم من مصراته وكأنهم لا يعبهوا بخراب الديار ولا الأساءه لحسن الجوار والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا تريد مصراته من الليبيين ولماذا هي مُصرّه علي اقتراف جرم التحالف مع الغازي للوطن قديما وحاضرا ولما جعلت العار يلاحق كل فرد من مصراته ففي عام 1920 رمضان المصراتي حارب الليبيين في اجدابيا وفي بني وليد بسلاح ايطالي وبإعاز من ايطاليا واليوم مصراته نفسها تحارب في الليبيين بسلاح تركي وقياده تركيه فهل بالضروره اذاما كان الجد خائن لوطنه علي الحفيد ان يرث الخيانه من جده ويقوم بنفس الدور الخياني الذي الذي قام به الجد وهل يمكن معالجة هذه الآفه التي عصفت وتعصف بهذه المدينه ،آفة أسمعوا يا ليبيين أما مصراته تحكمكم يا مصراته تستعين بدوله أجنبيه وتحاربوكم تحت رايتها وبضباطها وبسلاحها والحرب الدائري حاليا السلاح تركي والاموال قطريه والصدور التي يوجه لها السلاح صدور ليبيه واليد الغادره المسدده الضربه للأخ يد من مصراته

    رد

  • مندوبة امريكا بتضحك على غباوة المعتوه السنى لما قال ان الجندويد هم من يغلقون ابار النفط فهذا المتخلف عقليا يتصور ان الامريكان اغبياء ولايعرفون الحقائق والتى تظهر فى تقارير رسمية للخارجية السنوية عن دعم السراج للارهاب وهذه المندوبة تتلقى اوامر من ترامب عند اى تصويت ولاراى لها

    رد

  • اتحداك ياميبون ترتب زيارة للسراج لامريكا يقابل فيها حتى وزير خارجية مستحيل اصلا الكل يتهرب منه كالكلب الاجرب

    رد