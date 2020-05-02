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“أبوديب”: على “بركان الغضب” عدم قبول الهدنة إلا بعد “تحرير” الجفرة وسرت وفتح النفط

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم “ناصر أبو ديب”، الذي اعتادت قنوات الإخوان تقديمه بوصفه أستاذا في العلوم السياسية ومحللا سياسيا أيضا، أن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر لم يكن مطلبه تأسيس الجيش الليبي وتكوين الشرطة، وإنما كان هدفه هو الوصول إلى السلطة، بأي شكل، وتوريثها لأبنائه على اعتبار أنه يقترب من الثمانين، ولم يتبق له في عمر الدنيا الكثير.

ووصف “أبو ديب” في مداخلة عبر سكايب، مع قناة التناصح “الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني” تفويض الليبيين للقيادة العامة بإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، بأنه مجرد هرطقات، وقفز في الهواء، مشيرا إلى أن طلب “حفتر” التفويض من الشعب، جاء بسبب هزائمه في المنطقة الغربية، على حد كلامه.

وأدعى أن “حفتر” لا يملك الجغرافيا ولا عدد السكان اللذين يمكناه من أن يصبح الحاكم الفعلي لليبيا، لأن ثلثي الشعب الليبي يعيشون في المنطقة الغربية، مضافا إليهم 30% من “مهجري المنطقة الشرقية” وفقا لتقديراته الشخصية، وليس لحقائق الأرض التي تؤكد على أن الجيش الليبي يسيطر على أكثر من 80% من مساحة ليبيا، وأنه يحظى بتأييد أكثر من 90% من الليبيين، وفقا لمراكز استطلاعات رأي مستقلة، وليست لقنوات تتبع الإخوان.

وطالب “أبو ديب” من أسماهم بـ “قوات بركان الغضب” والقوة المساندة لهم برفع سقف مطالبهم، وألا يقبلوا بالهدنة إلا بعد تحرير سرت والجفرة، وفتح الحقول النفطية، مؤكدا على أن التفاوض السلمي لن يكون إلا مع من أطلق عليهم “أحرار المنطقة الشرقية”  وفقا لأساليب السياسة الواقعية بحسب تعبيره.

الوسوم

الجفرة السلطة المشير حفتر النفط بركان الغضب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • واضح انك بتتعاطى حبوب الهلوثة حتى فى رمضان قلبت رأسك مثل كل اخوان الشياطين فعن اى تحرير ياحمار شوية صراصير من مرتزقة سوريا راينا اسراهم يقولوا بالامس على الجيش الوطنى نار حمراء ورأينا كيف نزلت قذيفة بمنتهى الدقة على تجمع للمرتزقة فجعلتهم كعصف مأكول .فالمؤكد ياحمار كالعادة هلاك الخوان بسبب غباوتهم كما حدث فى مصر والسودان وكما يحدث فى ليبيا الان بعد استنفاذ الكلب اردوغان لكل اوراقه القذرة وفشل فشلا ذريعا رغم ان الجيش الوطنى لم يستخدم بعد كل اوراقه القوية القادرة على حسم المعركة وهى الاستعانة بشقيقه الجيش المصرى لانه لا يحتاج لذلك فاردوغان يترنح فى تركيا واقتصاده ينهار لانه حمار والسقوط قى انتظاره على يد الثوار فى تركيا لفشله مع جائحة الكورونا وانهيار الليرة وضياع الاحتياطى النقدى حتى وديعة قطر وليبيا تبخرت ومطلوب منه سداد 120 مليار دولار هذا العام ديون والعام القادم 100 مليار دولار فكيف يسدد هذا الحمار فالافلاس والخراب قادم لامحالة فالاخوان وش فقر عليه

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  • معتوه قبلك قال نفس الخزعبلات وهو باشاغا والناس ضحكت عليه واضح انكم هاربين من قرقارش

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