“أبوديب”: على “بركان الغضب” عدم قبول الهدنة إلا بعد “تحرير” الجفرة وسرت وفتح النفط

زعم “ناصر أبو ديب”، الذي اعتادت قنوات الإخوان تقديمه بوصفه أستاذا في العلوم السياسية ومحللا سياسيا أيضا، أن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر لم يكن مطلبه تأسيس الجيش الليبي وتكوين الشرطة، وإنما كان هدفه هو الوصول إلى السلطة، بأي شكل، وتوريثها لأبنائه على اعتبار أنه يقترب من الثمانين، ولم يتبق له في عمر الدنيا الكثير.

ووصف “أبو ديب” في مداخلة عبر سكايب، مع قناة التناصح “الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني” تفويض الليبيين للقيادة العامة بإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، بأنه مجرد هرطقات، وقفز في الهواء، مشيرا إلى أن طلب “حفتر” التفويض من الشعب، جاء بسبب هزائمه في المنطقة الغربية، على حد كلامه.

وأدعى أن “حفتر” لا يملك الجغرافيا ولا عدد السكان اللذين يمكناه من أن يصبح الحاكم الفعلي لليبيا، لأن ثلثي الشعب الليبي يعيشون في المنطقة الغربية، مضافا إليهم 30% من “مهجري المنطقة الشرقية” وفقا لتقديراته الشخصية، وليس لحقائق الأرض التي تؤكد على أن الجيش الليبي يسيطر على أكثر من 80% من مساحة ليبيا، وأنه يحظى بتأييد أكثر من 90% من الليبيين، وفقا لمراكز استطلاعات رأي مستقلة، وليست لقنوات تتبع الإخوان.

وطالب “أبو ديب” من أسماهم بـ “قوات بركان الغضب” والقوة المساندة لهم برفع سقف مطالبهم، وألا يقبلوا بالهدنة إلا بعد تحرير سرت والجفرة، وفتح الحقول النفطية، مؤكدا على أن التفاوض السلمي لن يكون إلا مع من أطلق عليهم “أحرار المنطقة الشرقية” وفقا لأساليب السياسة الواقعية بحسب تعبيره.