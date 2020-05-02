باحث بـ«الأهرام الاستراتيجي»: أردوغان في أزمة ويراهن على ليبيا لإنقاذ اقتصاد تركيا 

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن هناك عددا من الأسباب وراء تدخل الأتراك عسكريا في ليبيا.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز” المصرية: “النظام التركي يمر بأزمة؛ وحركته في سوريا مقيدة للغاية بسبب ازدحام الساحة هناك”، مضيفا: “العلاقات بين أردوغان وبشار الأسد في سوريا سيئة لكنه يتمتع بعلاقة جيدة مع حكومة السراج في ليبيا”.

وتابع: “أردوغان يراهن على ليبيا لوجود مغانم اقتصادية كبيرة بالإضافة إلى رغبته في إزعاج مصر وإجبار دول شرق المتوسط على إفساح مجال له في تقسيم الثروات”.

وواصل: “أردوغان أيضا يريد استغلال رغبة الولايات المتحدة في تقييد النفوذ الروسي في ليبيا من خلال تدخله هناك”.

وكشف عبد الفتاح أن هناك عدد من عناصر المرتزقة قد توقفت عن القتال في ليبيا وسوريا بعد تأخر أردوغان عن دفع مستحقاتهم.