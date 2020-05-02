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“المسلاتي”: لا نتوقع من “الرئاسي” قبولا بأي مصالحة بعد تحالفه مع “أردوغان”

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المحافظ الأسبق لمصرف ليبيا المركزي رجب المسلاتي، أننا لا نتوقع من المجلس الرئاسي الذي يتزعمه “فائز السراج” مرونة أو أية استعدادات للتفاهم، أو قبولا بأي مصالحة.

جاء ذلك خلال تدوينة لـ”المسلاتي” على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت.

وقال “المسلاتي” خلال التدوينة التي انتقد فيها ما يعرف بالمجلس الرئاسي: “لا تتوقعوا  من الرئاسي مرونة ولا استعدادا للتفاهم أو قبولا بأىّ مصالحة بعد أن عقد حلفا مع رجب (الغير) طيب أردوغان”.

يأتي تعليق “المسلاتي” الذي ينتقد فيه ما يعرف بـ”المجلس الرئاسي”، بعد رفض “السراج” الهدنة الإنسانية، كاشفا «ضمنيا» عن استمراره في القتال ومهاجمة المدن الآمنة واستهداف مواقع الجيش.

وفي وقت سابق، كان “المسلاتي”، قد وصف “فائز السراج” رئيس “حكومة الوفاق” بأنه “الحاكم بأمر الله” على حد تعبيره، في انتقاد واضح لاستحواذ رئيس “حكومة الوفاق” على العديد من السلطات فيما يزعم مساعيه لإقامة دولة مدنية تحترم الدستور والقانون في ليبيا.

وقال “المسلاتي” على حسابه بـ”فيسبوك”: “السرّاج هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوّات المسلحة ورئيس مجلس الوزاراء والحاكم بأمر الله .. لا يخضع لآى رقابة دستورية ولا لأى رقابة شعبية أو حزبية أو صحافية .. وحكمه غير محدد بزمن .. ويقولون ليبيا أصبحت دولة ديموقراطية!”.

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المجلس الرئاسي الهدنة رجب المسلاتي فائز السراج مصالحة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • يا سيد المسلاتي لا يوجد شئ بشكل فعلي أسمه الرئاسي يوجد شئ واحد مارق طاغي متآمر أسمه تغول مليشيات مصراته مسيطره في الغرب الليبي وتريد السيطره علي عموم ليبيا ويجب علي الليبيين كسر شوكت مليشيات هذا العام كما كسرت شوكتها عام 1920 في بني وليد وانته حلمها في زعامة ليبيا بمقتل المليشاوي المصراتي الاول السويحلي فالتاريخ قد يعيد نفسه هذا العام فقد علمنا مكان وزمان تفاوض قائد مليشات مصراته علي الأستسلام لسنة 1920 ولكن ولكن الذي لا نعلمه هو أين سيكون مكان تفاوض قادة مصراته علي الأستسلام لعام 2020 واين سيوقعوا فقد حدثنا تاريخ هذه المدينه بأن قائداً من مصراته قد أعلن الأستسلام هو وجنوده في بني وليد عام1920 بعد ان تبخرت أحلامه في حكم ليبيا وذهبت أمانيه في زعامة ليبيا أدراج الرياح فكتب بخط يده بعدما مني بهزيمه ماحقه ساحقه ألتماس يطلب العفو من عبدالنبي بالخير حيث كتب أعلم عبدالنبي بك ان العفو من شيم الكرماء … حدثنا التاريخ ان اليابان تحاشيا لعار سيلحق بالأجيال القادمه ان هي وقعت علي الاستسلام في مكان معلوم علي اليابسه وخوفا من ان تكون شاهدا للاحفاد علي أستسلام الأجداد فأشترطوا ان يكون مكان التفاوض والتوقيع علي الاستسلام والإقرار بالهزيمه في البحر فوق قطعه بحريه تجوب البحر حتي لا يكون هناك مكان معلوم علي الارض يشهد لأجيالهم القادمه بان هنا اجدادكم أعلنوا عار الاستسلام ووقوعوا علي وثيقة الذل ولكن لدينا قوم من مصراته وكأنهم لا يعبهوا بخراب الديار ولا الأساءه لحسن الجوار والسؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا تريد مصراته من الليبيين ولماذا هي مُصرّه علي اقتراف جرم التحالف مع الغازي للوطن قديما وحاضرا ولما جعلت العار يلاحق كل فرد من مصراته ففي عام 1920 رمضان المصراتي حارب الليبيين في اجدابيا وفي بني وليد بسلاح ايطالي وبإعاز من ايطاليا واليوم مصراته نفسها تحارب في الليبيين بسلاح تركي وقياده تركيه فهل بالضروره اذاما كان الجد خائن لوطنه علي الحفيد ان يرث الخيانه من جده ويقوم بنفس الدور الخياني الذي الذي قام به الجد وهل يمكن معالجة هذه الآفه التي عصفت وتعصف بهذه المدينه ،آفة أسمعوا يا ليبيين أما مصراته تحكمكم يا مصراته تستعين بدوله أجنبيه وتحاربوكم تحت رايتها وبضباطها وبسلاحها والحرب الدائري حاليا السلاح تركي والاموال قطريه والصدور التي يوجه لها السلاح صدور ليبيه واليد الغادره المسدده الضربه للأخ يد من مصراته

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