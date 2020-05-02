“المسلاتي”: لا نتوقع من “الرئاسي” قبولا بأي مصالحة بعد تحالفه مع “أردوغان”

أكد المحافظ الأسبق لمصرف ليبيا المركزي رجب المسلاتي، أننا لا نتوقع من المجلس الرئاسي الذي يتزعمه “فائز السراج” مرونة أو أية استعدادات للتفاهم، أو قبولا بأي مصالحة.

جاء ذلك خلال تدوينة لـ”المسلاتي” على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت.

وقال “المسلاتي” خلال التدوينة التي انتقد فيها ما يعرف بالمجلس الرئاسي: “لا تتوقعوا من الرئاسي مرونة ولا استعدادا للتفاهم أو قبولا بأىّ مصالحة بعد أن عقد حلفا مع رجب (الغير) طيب أردوغان”.

يأتي تعليق “المسلاتي” الذي ينتقد فيه ما يعرف بـ”المجلس الرئاسي”، بعد رفض “السراج” الهدنة الإنسانية، كاشفا «ضمنيا» عن استمراره في القتال ومهاجمة المدن الآمنة واستهداف مواقع الجيش.

وفي وقت سابق، كان “المسلاتي”، قد وصف “فائز السراج” رئيس “حكومة الوفاق” بأنه “الحاكم بأمر الله” على حد تعبيره، في انتقاد واضح لاستحواذ رئيس “حكومة الوفاق” على العديد من السلطات فيما يزعم مساعيه لإقامة دولة مدنية تحترم الدستور والقانون في ليبيا.

وقال “المسلاتي” على حسابه بـ”فيسبوك”: “السرّاج هو رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوّات المسلحة ورئيس مجلس الوزاراء والحاكم بأمر الله .. لا يخضع لآى رقابة دستورية ولا لأى رقابة شعبية أو حزبية أو صحافية .. وحكمه غير محدد بزمن .. ويقولون ليبيا أصبحت دولة ديموقراطية!”.