تبون : مستعدون لمساعدة الشعب الليبي للخروج من أزمته

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، استعداد بلاده لمساعدة للشعبِ الليبي من أجلِ الخروجِ من أزمته.

وقال تبون في تصريحات صحفية في مقابلة صحفية إن الجزائر مع الشرعية الشعبية في ليبيا وتريدُ أن يكونَ حل الأزمة ليبيا- ليبيا، معرباً عن آسفة لاستمرار القتال في ليبيا في شهر رمضان.

وأوضح تبون أن حل الأزمة الليبية يكمن في إنشاء مجلس وطني انتقالي وجيش وطني مؤقت يخرج بحكومة وإجراء انتخابات جديدة.

