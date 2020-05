العالم يسجل 3.3 مليون إصابة بفيروس كورونا و أكثر من 238 ألف حالة وفاة

أعلنت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، السبت، عن تجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم سقف 3.3 مليون حالة، في حين سجلت حصيلةالوفيات أكثر من 238 ألف شخصا.

وأوضحت الجامعة في بيان لها أن قائمة الدول الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات بالفيروس، تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ 1103781 مصابا، تليها إسبانيا بـ 213435، ثم إيطاليا بـ 207428، وبريطانيا بـ 178685، تليها فرنسا بـ 167305، ثم ألمانيا بـ 164077 مصابا.

وأشارت الجامعة إلى أن قائمة الدول التي سجلت أكثر الوفيات بفيروس كورونا، تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية القائمة بـ 65068 حالة وفاة، ثم إيطاليا بـ 28236، تليها بريطانيا بـ 27583، وإسبانيا بـ 24628، ثم فرنسا بـ 24543 حالة وفاة.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت على ضرورة الاستمرار في التقيد بالإجراءات الصحية اللازمة حتى الانتصار على الفيروس.

