السني وكرافت يؤكدان على ضرورة وقف استهداف الأحياء السكنية في طرابلس

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، السبت، مع

مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية كيلي كرافت، تداعيات قصف الأحياء السكنية في طرابلس .

وأوضح بيان للبعثة الليبية في الأمم المتحدة، أن الطرفين ناقشا

هاتفيا، سبل وقف ما يتعرض له المدنيون من قتل ونزوح بسبب القصف المستمر للأحياء والمرافق

الصحية، مؤكدة على رفض واشنطن لما أسمته بالمواقف الأحادية لمحاولة

فرض الحلول بقوة السلاح، وضرورة احترام المسار الديمقراطي السلمي .

وأشار البيان إلى أن السني شدد على أهمية الوقوف بحزم ضد من

يرتكب الانتهاكات وجرائم الحرب ، مؤكدا استمرار قوات الوفاق فى الدفاع عن المدنيين

وضرب بؤر التهديد أينما وجدت.. على حد تعبيره .

