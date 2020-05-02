خبير استراتيجي: الحسم العسكري حل وحيد لأزمة ليبيا وسيطرة «الوفاق» تعني قبلة حياة للإخوان

قال اللواء عبد الرافع درويش، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنّ الحسم العسكري أصبح هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، وأنه يتفق مع الرأي الذي يقول إن سيطرة حكومة فائز السراج على ليبيا سوف يعطي قبلة الحياة للإخوان المسلمين في مصر.

وأكد «درويش»، في تصريحات نقلتها صحيفة «النبأ» المصرية «أن سيطرة حكومة فائز السراج المدعومة من تركيا على طرابلس هو تهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي أن أن سيطرة حكومة فائز السراج المدعومة من تركيا على طرابلس يعني أن مدى الصواريخ التركية يمكن أن يصل إلى القاهرة، وهذا في منتهى الخطورة وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا جنّدت قرابة 10 آلاف مرتزق للحرب في طرابلس، مشيراً إلى أن أعداد المقاتلين المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ 7400 (مرتزق)، بينهم مجموعة غير سورية. في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند.

وقال المرصد في بيان له: “هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من فصائل الجيش الحر بأمر من الاستخبارات التركية، لكن بعض الفصائل ترفض للانتقال إلى ليبيا، مما عرّضها لضغوط كبيرة وتهديدها بإيقاف الدعم عنها لإجبارها على إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا”.

ورأى المرصد السوري أن مشاركة المرتزقة، كانت لها دور في قلب موازين القوى في معارك غرب ليبيا، وقال: “إن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، جراء العمليات العسكرية في ليبيا، وصلت إلى 223 مقاتلاً، بينهم عناصر من فصائل لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه”.