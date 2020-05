اعتبر موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، السبت،

أن مستقبل مهمة العملية الأوروبية ” إيريني ” لمراقبة حظر الأسلحة في ليبيا

لا يزال غامضا، مبيناً أن المهمة لم تتلق أي دعم حتى الآن من الاتحاد الأوروبي.

وبين الموقع الفرنسي أن ألمانيا قد وافقت على توفير طائرة

مراقبة بحرية لدعم العملية وهى غير متحمسة، وأرجع السبب فى ذلك إلى إحباط المستشارة

الألمانية ” أنجيلا ميركل ” من شركائها في الاتحاد الأوروبي الذين لم يظهروا

أي احترام لنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

The post “أفريكا إنتليجنس”: مستقبل مهمة إيريني لا يزال غامضا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24