دغيم : يجب على الأطراف في ليبيا تقديم تنازلات للخروج من الأزمة

قال عضو مجلس النواب زياد دغيم، الجمعة، إن مبادرة الجيش كان يقصد بها إلغاء الاتفاق السياسي، ولا تمس مجلس النواب.

وأضاف دغيم في تصريحات صحفية، أنه يجب على الأطراف في ليبيا تقديم تنازلات للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أن الصراع في طرابلس ما هو إلا صراع على السلطة، و ما يسمى بمجلس الدولة أضاع فرصة حكومة الوفاق غير المعتمدة منذ عام 2017.

واقترح دغيم أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية، من خلال تسمية عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية لإدارة المرحلة الانتقالية المستقبلية، مشددا على أنه يجب على الأطراف الليبية أن تتحد لعدم إطالة آمد الحرب.

