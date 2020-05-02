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بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني |

02 May, 2020

نفى عضو مجلس النواب زياد دغيم ما تردد حول التحاقه بالكتلة البرلمانية الموجودة بالعاصمة طرابلس.

وقال دغيم في بيان خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن تصريح منسوب له “عبر صفحة مزورة” مفادها التحاقه بالكتلة “البرلمانية الموجودة بطرابلس والتي تسمي نفسها برلمان خلق حراك وتفاعل هام ظهرت فيه روح المسؤولية العالية لدى المؤسسات والنخب بالمدينة وجوارها” ولكنه أبرز الرأي العام هناك في منتهى العدائية تجاه برقة ونوابها ومسؤوليها ونخبها مؤكدا أنه لا يلوم عليهم لانهم ضحايا التحريض الإعلامي.

ورحب دغيم “بتفسير القيادة العامة للجيش لمبادرتها” معتبرا أنها “أزالت أي لبس وقطعت الطريق على المتربصين بوحدة الصف والخندق الواحد جيشا وحكومة وبرلمانا وشعبا”.

وأكد دغيم أن “مجلس النواب ألغى مصادقته على الاتفاق السياسي منذ جلسة 1/1/2020 بمدينة بنغازي” مع التأكيد أن “ذلك لن يلغي حقيقة أنه قرار دولي ملزم”.

وأردف دغيم أنه بعد إعلان القيادة العامة قبولها بالهدنة الإنسانية فإنه من الضرورة دعم مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والتي تقوم على فلسفة الآباء المؤسسين وتجربة تأسيس ليبيا واستقلالها والذي حدث في ظروف مشابهة كونها تقوم على تأسيس سلطات توافقية عبر المجتمعات الانتخابية لكل إقليم على حده وصياغة جديدة لدستور توافقي بدل مسودة المغالبة والتدليس والتزوير الباطلة بأحكام قضائية والصادرة عن هيئة دستور منتهية الولاية إلا أن هذه المبادرة تنقصها استحقاقات المرحلة.

ودعا دغيم رئيس مجلس النواب إلى إضافة استحقاقات المرحلة المتمثلة في التمسك بالمادة 188 من دستور الاستقلال والتأسيس “وضرورة الاتفاق على التمسك بالجيش عبر التمسك بقائد الجيش الذي أثبت جدية وقدرة لبناء الجيش لم تتوفر طيلة سنوات فبراير ولن تتوفر”.

وتابع دغيم أنه استنادا إلى الإعلان الدستوري فإنه لا يجوز انعقاد مجلس النواب خارج مقره الدستوري بمدينة بنغازي أو مقرة القانوني المؤقت بمدينة طبرق حتى في حالة توفر نصاب انعقاد جلسة طالما لم يتم تعديل الإعلان الدستوري أو صدور قرار بنقل المقر المؤقت أولا ولا تستثنى هذه الضوابط إلا في وجود ظرف قاهر يعيق المجلس أو رئيسه أو يعتدي على اختصاصه وهذه الظروف غير موجودة وخاصة بعد توضيح وتفسير القيادة العامة لمبادرتها كما أن المادة 16 من الاتفاق السياسي والتي انتهت مهلة تنفيذها الزمني منذ سنة 2016 لا نشير إلى ما يخالف الإعلان الدستوري بالخصوص.