عقوب: الحالة الوبائية في ليبيا متحكَّم بها بفضل الحجر الصحي ووعي المواطنين

ليبيا – قال وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب إنّ الحالة الوبائية في ليبيا متحكَّم فيها بفضل الحجر الصحي ووعي المواطنين الملتزمين بتدابير السلامة الصحية.

وزير الصحة دعا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة كافة المواطنين الليبيين علي ضرورة عدم زيارة أفراد من العائلة والأقارب الذين عادوا من الخارج بأماكن الاقامة المخصصة لهم بالحجر الصحي مع مكوث العائدين بمقرات الإقامة والتقيد بالتعليمات الصحية، في كنف الحيطة والحذر الدائم والتعاون الوثيق بين السلطات الصحية والامنية والمواطنين بالبلديات .

وأكد على أن الحكومة الليبية واللجنة العليا تراهن على وعي الشعب الليبي وإدراك الجميع لخطورة فيروس كورونا وهو ما يتطلب من العائدين من الخارج عدم استقبال أي زيارات طوال فترة العزل بالحجر الصحي.

وطالب وزير الصحة الجميع إلى التقيد والالتزام الصارم بالإجراءات المطروحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد في ظل استمرار انتشار وباء كورونا في العالم وفي المنطقة والدول المجاورة وما ينجم عن ذلك من مخاطر وتهديد لحياة المواطنين، مشدداً على الضرورة الملحة للالتزام الصارم بالإجراءات المقررة، وخاصة بالمقرات المخصصة بالحجر الصحي .

كما أضاف بأن كافة العائدين من الخارج يخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم بحسب كل بلدية في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي قد يضاعف من احتمال نقل العدوى إلى الآخرين أو التقاط الفيروس إذا لم تحترم معايير السلامة بشكل تام.

وأشار إلى خطة الوزارة وذلك وفقاً لمقترحات اللجنه الاستشارية من خلال البدء في حملة المسح الميداني العشوائي أعتباراً من اليوم السبت والقيام بالدراسات الميدانية الطبية اللازمة للعائدين من الخارج في مناطق البلاد المختلفة.

ووجه الشكر لبلديات الحدود مع الشقيقة مصر “امساعد وطبرق ” والعاملين بوزارة الداخلية والقوات المسلحة بمنفذ امساعد البري وتعاونهم الواضح مع وزارة الصحة للقيام بعملها وتنفيذ تعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء كروونا واللجنة الاستشارية، مثنياً على عمل لجان ترحيل العالقين و اصحاب الفنادق السياحية لاستضافتها إخوتهم الليبيين العالقين بالخارج التي أعطت نتائج طيبة يشهد عليها الجميع.

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