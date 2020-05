مباحثات مصرية بريطانيه حول تطورات الوضع في ليبيا

بحث سفير مصر في لندن طارق عادل، مع وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، الجمعة، تطورات الوضع في ليبيا .

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الجانبين بحثا أيضا تطورات عدد من قضايا المنطقة ومنها القضية الفلسطينية في ضوء نتائج اجتماع وزراء الخارجية العرب.

