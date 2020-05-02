استهداف المفوضية العليا للانتخابات “ذكرى أليمة”

تمر اليوم الذكرى الثانية للهجوم الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والذي راح ضحيته 13 شخصا.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال هذه الذكرى عزمها على المضي قدماً في الدرب الذي خطه الشهداء بدمائهم، من أجل تحقيق طموحات الليبيين وتطلعاتهم نحو الأمن والأمان والاستقرار، وبأنها ستواصل المسير.

يشار إلى أن الهجوم الذي كان صباح يوم الأربعاء 2 مايو عام 2018، نفذه رجلان مسلحان، قاما بإطلاق النار على موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وحدث تبادل لإطلاق النار أمام المبنى قبل أن يقوما بتفجير نفسيهما، ما تسبب في قتل وجرح أكثرعدد كبير من العاملين بالمفوضية وتسبب بحرق جزء كبير من المقر، فيما أعلن تنظيم داعش الإرهابي وبعد ساعات من الهجوم مسؤوليته عنه.

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