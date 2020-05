أعلن والي مدينة مدنين التونسية حبيب شواط، السبت ، تأجيل

عودة التونسيين العالقين في ليبيا إلى أجل غير معلوم، مبيناً أن السبب هو تعطل منظومة

الأجانب بمعبر راس اجدير الحدودي.

وأوضح شواط أن

هناك 250 مواطنا تونسيا سيتم تأمين عودتهم بعد استئناف المنظومة لعملها، لافتا إلى

أن الجانب التونسي أنهى الاستعدادات لاستقبالهم من المعبر ونقلهم إلى الحجر الصحي الإجباري.

The post شواط : تأجيل عودة 250 تونسياً من ليبيا إلى أجل غير معلوم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24