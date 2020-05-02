القوات المسلحة تتمكن من قتل “الرودجة” وسحب مدرعات والتحفظ على جثث مرتزقة

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن أحد عناصر مليشيا ” 92 – سريه عثمان حمزة ” المدعو وليد امحمد التركي الشهير بـ”الرودجة” قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة.

وأشار المصدر إلى أن التركي من مواليد 1986 ومن سكان منطقة سوق الجمعة في العاصمة طرابلس قتل أمس الجمعة في محور عين زارة.

ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة تمكنت من سحب عدد ” 7 ” جثث ترجع إلى المرتزقة السوريين من محور مشروع الهضبة، مؤكدًا أن شارع المطبات تحت سيطرة القوات المسلحة وكافة المحاور أمورها بأفضل حال.

وذكر المصدر أن القوات المسلحة سحبت عدد ” 2 ” مدرعة إحداها مدرعة “كيربي” والمعروفة محليًا باسم “لميس” بعد استرجاعها من قوات الوفاق في محور عين زارة.

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