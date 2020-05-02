«الصليب الأحمر» تقدم مساعدات لإعادة تأهيل شبكة المياه في بنغازي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا أنها قدمت أنابيب ومعدات صيانة لإعاجة تأهيل شبكة المياه في الأحياء المتضررة في بنغازي، خصوصا الصابري ووسط البلد.

وقالت اللجنة، اليوم السبت، إن هذا التحرك هدفه تحسين إمدادات المياه وتأهيل شبكات الصرف الصحي، مضيفة أن الدعم يتضمن تقديم الخراطيم والتجهيزات لمضخات نزح المياه، حسب صفحة اللجنة على موقع «فيسبوك».

وأشارت إلى أنها قدمت الأدوات والمعدات لورشة التأهيل في بنينة، استكمالا لأعمال إعادة التأهيل التي قامت بها سابقا، معتبرة أن هذا المشروع يسهم في زيادة كفاءة ورشات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ويحسن قدرتها على الصيانة.

كما نوهت اللجنة بقيامها بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي، بتوزيع المواد الغذائية ومواد التنظيف على النازحين والعائلات المحتاجة في مصراتة، خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وتابعت: «تستمر عمليات التوزيع في مختلف المناطق الليبية مع الالتزام بمعايير الوقاية والسلامة عبر تقسيم التوزيع على عدة أيام لتجنب الازدحام، مع الالتزام بمسافات التباعد وتعقيم أماكن التوزيع».

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