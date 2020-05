الصليب الأحمر يتصدق بالمعدات لتأهيل شبكة المياة بالأحياء المتضررة في بنغازي

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، السبت، عن استمرار خطتها في تحسين إمدادات المياه وتأهيل شبكات الصرف الصحي في الأحياء المتضررة في بنغازي خاصة الصابري و وسط البلد .

وأوضح المكتب الإعلامي للجنة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن اللجنة تصدقت بالأنابيب ومعدات الصيانة والتجهيزات اللازمة لإعادة تأهيل شبكة المياه .

وأشار المكتب إلى أن الصدقات تضمنت تقديم الخراطيم والتجهيزات لمضخات نزح المياه، التي تستخدم كمضخات صرف صحي طارئة لضخ مياه الصرف الصحي من أحياء المدينة، لافتا إلى أنه تم تقديم الأدوات والمعدات لورشة التأهيل في بنينة، استكمالاً لأعمال إعادة التأهيل التي قمنا بها سابقاً.

ويذكر أن هذا المشروع يساهم في زيادة كفاءة ورشات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي ويحسن قدرتها على الصيانة.

