أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن بلاده مع الشرعية الشعبية في ليبيا معربا عن رغبته في أن يكون حل المشكلة ليبي – ليبي.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية جدد تبون الجمعة خلال لقائه مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام المحلية، ى الملف الليبي، التأكيد على استعداد الجزائر مواصلة مساعدتها للشعب الليبي من أجل الخروج من أزمته متأسفا في الوقت ذاته من “الانزلاقات الخطيرة” الجارية في البلد خاصة في شهر رمضان الكريم.

وقال تبون “إننا مع الشرعية الشعبية في ليبيا ونريد أن يكون حل المشكل ليبي- ليبي”.