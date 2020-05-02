الدينار يواصل تعافيه أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في وقت مبكر من صباح اليوم بشكل ملحوظ في السوق السوداء التي تنشط هذه الأيام في غرف فايبر وواتساب بسبب حظر التجول

وتداول التجار الدولار الساعة 11صباحا بـ 6.050 دنانير متراجعا بذلك نحو22 قرشا عن قيمته، كما شملت هذه الانخفاضات الدولار على صعيد الحوالات لدبي وتركيا وتم تداوله بـ 6.200 دنانير، وهبط سعر صرف اليورو بضغوط من انخفاضات الدولار مسجلا 6.450 دنانير

أما العملات العربية؛ فقد تراجعت قيمة الدينار المصري إلى 35 قرشا وهبطت الليرة التركية لمستويات85 قرشا لليرة.

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