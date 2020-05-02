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الدينار يواصل تعافيه أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في وقت مبكر من صباح اليوم بشكل ملحوظ في السوق السوداء التي تنشط هذه الأيام في غرف فايبر وواتساب بسبب حظر التجول
وتداول التجار الدولار الساعة 11صباحا بـ 6.050 دنانير متراجعا بذلك نحو22 قرشا عن قيمته، كما شملت هذه الانخفاضات الدولار على صعيد الحوالات لدبي وتركيا وتم تداوله بـ 6.200 دنانير، وهبط سعر صرف اليورو بضغوط من انخفاضات الدولار مسجلا 6.450 دنانير
أما العملات العربية؛ فقد تراجعت قيمة الدينار المصري إلى 35 قرشا وهبطت الليرة التركية لمستويات85 قرشا لليرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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