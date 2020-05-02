(بالفيديو) الجيش يستهدف عددًا من المرتزقة السوريين جنوب طرابلس

طرابلس-العنوان

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة تسجيلا مصورًا يظهر استهداف وحدات الجيش الوطني لتجمع مرتزقة سوريين في محور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وأظهر التسجيل لحظة استهداف الجيش لعدد من المرتزقة السوريين أثناء اختبائهم في أحد المنازل جنوب العاصمة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي أنها تحصلت على التسجيل من آلة تصوير تخص أحد المرتزقة السوريين.

يذكر أن المرتزقة السوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف مجموعات الوفاق المسلحة ضد الجيش في مختلف محاور طرابلس.