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(بالفيديو) الجيش يستهدف عددًا من المرتزقة السوريين جنوب طرابلس

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة تسجيلا مصورًا يظهر استهداف وحدات الجيش الوطني لتجمع مرتزقة سوريين في محور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وأظهر التسجيل لحظة استهداف الجيش لعدد من المرتزقة السوريين أثناء اختبائهم في أحد المنازل جنوب العاصمة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي أنها تحصلت على التسجيل من آلة تصوير تخص أحد المرتزقة السوريين.

يذكر أن المرتزقة السوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال ضمن صفوف مجموعات الوفاق المسلحة ضد الجيش في مختلف محاور طرابلس.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • من يرى المرتزقة السوريين قبل نهايتهم يتذكر صراصير الاخوان وهم يعيشون فى اوهام ويتصورون ان بامكان جرذ ان يواجه اسد فراينا المشهد المصور غرور المرتزقة وشعورهم بالامان وفى لحظة سقطت قذيفة للجيش راينا بعدها جثث تحت الركام وضياع الاوهام واستغاثة من الجرحى ولا مجيب

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