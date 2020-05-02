الاستشارية الطبية تكشف عن إجمالي ما تم اختباره في معمل كوفيد 19

أخبار ليبيا24

قال المتحدث باسم اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا أحمد الحاسي إن معمل كوفيد 19 استقبل 13 حالة اشتباة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ونتائجها كانت سالبة.

وأضاف الحاسي في الإيجاز الصحفي للجنة الاستشارية أمس الجمعة أن إجمالي ما استقبله معمل كوفيد 19 في الكويفية ومركز بنغازي الطبي من عينات بلغت 413 عينة وكلها كانت سالبة.

وتابع المتحدث باسم اللجنة أن فرق الرصد والتقصي أكملوا الجمعة سحب 891 عينة من المواطنين الذين دخلوا من منفذ أمساعد البري.

وأشار الحاسي إلى أنه تم تدريب فرق من أمساعد وطبرق والبردي على سحب العينات وسيفتتح معمل في المنفذ خلال الأيام المقبلة خاصة مع انتظار دخول أعداد أخرى من المواطنين العالقين في مصر.

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