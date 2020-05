الأرصاد : الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت، أن يسود طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا، على أن تصل درجات الحرارة على المناطق من الجفرة إلى الحمادة إلى 36 درجة.

وأوضح المركز في بيان له أن السماء ستكون صافية من رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة والجبل الغربي، وستكون متغيره في الاتجاه إلى شمالية غربية، و سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة، وتسجل انخفاضا بسيطا غدا الأحد.

كما ستكون صافية على الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد الواحات و مرادة، وتتكاثر مساء الأحد والإثنين على الجبل الأخضر، وستكون الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا على الساحل، وتتراوح درجات الحرارة القصوى، بين 22 و27 درجة على الساحل والجبل الأخضر، وتصل إلى 32 درجة على جادو والجغبوب وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد.

وعلى مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة، توقع المركز أن تكون السماء صافية وستظهر سحب قليلة ومتفرقة وتتكاثر أحيانا على مناطق غات، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح الحرارة بين 30 و36 درجة، كما ستكون صافية على مناطق الكفرة و السرير و تازربو، وستكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، والحرارة بين 30 و35 درجة.

