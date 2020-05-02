تبون: نحن لم ندخل أي رصاصة إلى ليبيا وقادرون على حل أزمتها

ليبيا – قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يأسف أن يتقاتل من وصفهم بـ”الأشقاء الليبين” في شهر رمضان، مشيراً إلى أنه لايوجد حل في ليبيا من دون الجزائر.

تبون قال في مقابلة أجراها مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الجزائرية بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية ” كنا على وشك حل الأزمة الليبية ولكنهم لم يتركونا، كل القبائل الليبية موافقة للحل الجزائري ونحن قادرين على حل الأزمة”.