مدير «العربية للدراسات»: أردوغان استغل الانشغال بكورونا وواصل انتهاكاته في ليبيا

قال العميد سمير راغب مدير المؤسسة العربية للدراسات إن المرتزقة الذين أحضرهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سوريا للقتال في ليبيا لا يحسبون على الجيش التركي مضيفا أن هناك ضغوطا على تركيا بسبب انغماس أردوغان في الصراعات الخارجية.

وأضاف “راغب”، خلال استضافته في قناة “إكسترا نيوز” أن أردوغان استغل الانشغال بجائحة كورونا وواصل انتهاكاته في ليبيا مشيرا إلى أن حكومة فائز السراج التي أتى بها المجتمع الدولي هي أكبر مخالف لهذا المجتمع.

وتابع: تركيا تريد أن تنجح المليشيات الإرهابية التي تقاتل في ليبيا بالسيطرة عليها لتسيطر عليها بما يسمى “الاستعمار بالوكالة” .

ومن جانب آخر، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن هناك عددا من الأسباب وراء تدخل الأتراك عسكريا في ليبيا.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لقناة “إكسترا نيوز” المصرية: “النظام التركي يمر بأزمة؛ وحركته في سوريا مقيدة للغاية بسبب ازدحام الساحة هناك”، مضيفا: “العلاقات بين أردوغان وبشار الأسد في سوريا سيئة لكنه يتمتع بعلاقة جيدة مع حكومة السراج في ليبيا”.

وتابع: “أردوغان يراهن على ليبيا لوجود مغانم اقتصادية كبيرة بالإضافة إلى رغبته في إزعاج مصر وإجبار دول شرق المتوسط على إفساح مجال له في تقسيم الثروات”.

وواصل: “أردوغان أيضا يريد استغلال رغبة الولايات المتحدة في تقييد النفوذ الروسي في ليبيا من خلال تدخله هناك”.

وكشف عبد الفتاح أن هناك عدد من عناصر المرتزقة قد توقفت عن القتال في ليبيا وسوريا بعد تأخر أردوغان عن دفع مستحقاتهم.