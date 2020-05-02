السوق الموازية: هبوط جماعي للعملات الأجنبية أمام الدينار

تراجعت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية اليوم السبت، في أولى تداولات الأسبوع الجاري مقابل ما سجلته الخميس، حسب صفحات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

فقد خسر الدولار الأميركي نحو 45 قرشا أمام الدينار، ليبدأ الأسبوع بسعر صرف يتراوح بين 6.07 و 6.09 دينار، مقابل 6.52 دينار آخر سعر سجله نهاية الأسبوع الماضي.

كما هوت العملة البريطانية التي فقدت 64 قرشا، فقد سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم 7.56 دينار، مقابل 8.20 دينار أول من أمس. وتراجعت العملة الأوروبية الموحدة التي فقدت 44 قرشا، حين سجلت اليوم 6.66 دينار، مقابل 7.10 دينار.

الأمر نفسه حدث لكل من العملتين التونسية والتركية، إذ انخفضت الليرة التركية إلى 0.87 دينار اليوم، مقابل 0.93 دينار الخميس، والدينار التونسي إلى 2.10 دينار ليبي، مقابل 2.25 دينار.

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