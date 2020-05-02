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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 May, 2020

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، السبت، أن مفتشي مكتب وازن قاما بجولة تفقدية رفقة مركز الحرس البلدى نالوت على الجزارين داخل نطاق البلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز ،أن الزيارة كشفت عن وجود عدد من المخالفات داخل بعض المحال، حيث اشتملت هذه المخالفات على عدم الالتزام بالزي الرسمي والنظافة.

وأشار المكتب إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة من قبل الحرس البلدي نالوت.