أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض شفاء 4 حالات من المصابين بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلم اليوم السبت عدد (58) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا.

كما يبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن من بين العينات السالبة، 4 حالات قد تماثلت للشفاء ( حالة أساسية، و 3 مخالطين).