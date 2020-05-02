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بشأن المشاركة في الصراع الليبي..الجيش السوداني يتهم قناة الجزيرة بـ”التضليل”

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

اتهم الناطق باسم الجيش السوداني عامر محمد اليومين الماضيين قناة الجزيرة بالسعي لتضليل الرأي العام المحلي والدولي والإقليمي تجاه الصراع في ليبيا.

وأضاف محمد أن قناة الجزيرة القطرية تسعى للتشكيك في مصداقية قيادة الدولة ونواياها المحايدة بنسج أخبار كاذبة بالتزامن مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية.

وأوضح  في بيان له أن الطائرة الإماراتية هبطت بالمطار العسكري وهي تحمل مساعدات صحية وإنسانية في إطار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات.

وأكد الناطق باسم الجيش السوداني العزم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة لادعائها وصول طائرة إماراتية لنقل جنود سودانيين للمشاركة في القتال في ليبيا.

وكانت وزارة الخارجية السودانية نفت في منتصف أبريل المنصرم الادعاءات بشان مشاركة أي قوات سودانية في القتال الدائر في ليبيا، حول طرابلس أو غيرها.

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  • شين دخل دويلة قطرائيل التى تلعب دور قذر لصالح اسرائيل لهدم الدول العربية وقناة الجزيرة الحقيرة لم يعد يشاهدها سوى الامعات الخرفان فلا يمكن لاى عاقل ان يشاهد قناة تتنفس الكذب بسورة ساذجة لدرجة عرضها ماتذعم انه مظاهرة فى اسيوط بالصعيد ونفس المشاهد التى تزعم على انها على الهواء فى القاهرة وهى نفسها فى الاسكندرية اى غباء بعد ذلك !!!!

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