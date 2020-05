الرقابة على الأغذية يكشف مخالفات بمحلات اللحوم في نالوت

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، السبت، أن مفتشي دمكتب وازن قاما بجولة تفقدية رفقة مركز الحرس البلدى نالوت على الجزارين داخل نطاق البلدية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “، أن الزيارة كشفت عن وجود عدد من المخالفات داخل بعض المحال، حيث اشتملت هذه المخالفات على عدم الالتزام بالزي الرسمي والنظافة.

وأشار المكتب إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المحال المخالفة من قبل الحرس البلدي نالوت

