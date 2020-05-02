بعد التنسيق مع السراج وأردوغان.. أمير قطر يستقدم مرتزقة «بوكو حرام» للقتال في ليبيا

نشر موقع المعارضة القطري «قطريليكس»، تقريرا بفيد بقيام أمير قطر، تميم بن حمد، بالعديد من الاتصالات مع مسئولين في نيجيريا من أجل إرسال مرتزقة وإرهابيي جماعة «بوكو حرام» النيجيرية إلى ليبيا للقتال فيها، وذلك في أعقاب إعلان المشير “خليفة حفتر” قائد الجيش الوطني الليبي قبوله تفويض الشعب الليبي.

وكشفت مصادر مطلعة خاصة عن أن “تميم بن حمد” أجرى اتصالًا هاتفيًا بأحد كبار قادة التنظيمات المسلحة في نيجيريا، من أجل التنسيق مع جماعة “بوكوحرام” الإرهابية، ونقل أكبر عدد ممكن من العناصر الإرهابية التابعة لهم إلى داخل الحدود الليبية، مقابل التمويل المالي العاجل لهم، في محاولة لإنقاذ طرابلس قبل سقوطها في يد قوات الجيش الوطني الليبي.

وأكدت المصادر للموقع القطري أن محاولة تميم الأخيرة جاءت بعد التشاور مع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفايز السراج.

ووفقا للمصادر، فقد جمعت مكالمة هاتفية بين الثلاثة، تميم وأردوغان والسراج، وقال السراج عبر المكالمة: الوضع يزداد صعوبة في ليبيا مع تقدم الجيش الوطني وانضمام القبائل الليبية له.

ووفقا للمصادر المطلعة، فإن أردوغان قال إن هناك صعوبة كبيرة في نقل الميليشيات المرتزقة السورية، ورأى أن الحل الأفضل هو الاستعانة بمرتزقة أقرب وأسهل في النقل إلى ليبيا.

أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن رفضها قبول القيادة العامة للقوات المسلحة التفويض الشعبي الذي يسمح لها بقيادة ليبيا.

وهاجمت الوزارة القطرية في بيان لها الأربعاء الماضي القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، زاعمة أن “هذا يؤكد إمعانه في الانقلاب على الشرعية الدولية والتوافق الوطني الليبي، واستهتارا واضحا بالمجتمع الدولي الذي وقف طويلا دون أن يحرك ساكنًا تجاه الجرائم المرتكبة في حق الشعب الليبي الشقيق لا سيما منذ البدء بالاعتداء على طرابلس العام الماضي”.

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا جنّدت قرابة 10 آلاف مرتزق للحرب في طرابلس، مشيراً إلى أن أعداد المقاتلين المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ 7400 (مرتزق)، بينهم مجموعة غير سورية. في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند.

وقال المرصد في بيان له: “هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من فصائل الجيش الحر بأمر من الاستخبارات التركية، لكن بعض الفصائل ترفض للانتقال إلى ليبيا، مما عرّضها لضغوط كبيرة وتهديدها بإيقاف الدعم عنها لإجبارها على إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا”.

ورأى المرصد السوري أن مشاركة المرتزقة، كانت لها دور في قلب موازين القوى في معارك غرب ليبيا، وقال: “إن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، جراء العمليات العسكرية في ليبيا، وصلت إلى 223 مقاتلاً، بينهم عناصر من فصائل لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه”.

وأشار إلى أن هؤلاء القتلى قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب العاصمة، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة.